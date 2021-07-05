عربي-دولي

روسيا تسجل 24,3 ألف إصابة و654 وفاة جديدة بكورونا

Lebanon 24
05-07-2021 | 06:30
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سجلت روسيا اليوم الاثنين 24353 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، انخفاضا عن أكثر من 25 ألف حالة أمس الأحد، فيما بلغ عدد الوفيات الجديدة 654 بعدما كان 663 حسب إحصائية أمس.

بذلك وصلت حصيلة حالات الإصابة في البلاد إلى 5 ملايين و635294، منها 138579 حالة وفاة، وفقا للتقرير اليومي الصادر عن مركز العمليات الروسية لمكافحة فيروس كورونا.

وذكر التقرير أن 14450 شخصا تماثلوا للشفاء من كوفيد-19 خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 5 ملايين و83441 شخصا، مع بقاء 413274 حالة نشطة.

وتراجع مؤشر الإصلبات اليومية في العاصمة موسكو إلى 6557 من 7624 أمس، فيما تم تسجيل 106 حالات وفاة جديدة مقارنة مع 111 حالة أمس.

وفي مدينة بطرسبورغ واصل عدد الإصابات اليومية ارتفاعه التدريجي ليبلغ  1828 مقابل 1784 أمس، مع تراجع طفيف في الوفيات من 104 أمس إلى 100 اليوم.
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