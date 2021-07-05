عربي-دولي

القاذفات الروسية... قديمة لكن خطيرة

Lebanon 24
05-07-2021 | 07:00
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قامت المجلة الأمريكية The National Interest بوضع قائمة بالقاذفات الصاروخية الروسية.

التي تم تطوير كل منها في الاتحاد السوفيتي، لكن هذه الطائرات لا تزال خصومًا مرعبة حتى يومنا هذا بفضل التحديث والأسلحة الحديثة.

وتصف المجلة الأمريكية حاملة الصواريخ تو-160 الأسرع من الصوت، والمعروفة أيضًا باسم "البجعة البيضاء"، بأنها وحش حقيقي، وحققت العديد من الأرقام القياسية العالمية. هذه هي أثقل قاذفة. قادرة على حمل ما يصل إلى 40 طنًا من الحمولة على متنها. إنها قادرة على استخدام صواريخ كروز عالية الدقة برؤوس حربية نووية. يمكن أن تصل السرعة إلى2.2 ماخ.

ويخلص كاتب المقال إلى أن العديد من قاذفات الصواريخ الروسية هي تقنية قديمة، تم تطويرها في زمن الاتحاد السوفيتي. ومع ذلك، لا تزال هذه الطائرات عدو خطير للغاية.
المصدر: سبوتنيك
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