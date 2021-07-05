عربي-دولي

قبرص تعلن الاعتراف بشهادات التطعيم الروسية

Lebanon 24
05-07-2021 | 08:00
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أعلن وزير السياحة في قبرص، سافاس بيرديوس، أن بلاده تعترف بشهادات التطعيم الروسية، مضيفا أن الروس الملقحين لن يضطروا لإجراء اختبار فيروس كورونا عند وصولهم إلى الجزيرة.

وقال في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية: "للوصول إلى قبرص من روسيا يجب على الشخص أن يجري اختبارين لفيروس كورونا، لأن روسيا لا تزال تدخل ما يسمى بـ "القائمة الحمراء". ويعني ذلك أنه من الضروري إجراء اختبار واحد قبل 72 ساعة قبل الوصول إلى قبرص وإجراء اختبار ثان عند الوصول إليها".

وأضاف في الوقت ذاته قبرص تعترف بشهادات التطعيم الروسية. وأوضح: "إذا تم تطعيم شخص فلن تكون هناك حاجة للاختبار".

ودقق أن المواطنين الروس سيحتاجون إلى اختبار واحد لفيروس كورونا حال تحسن الوضع الوبائي في روسيا.

وتابع: "إن قبرص اتجاه آمن للسياحة. وقد تم في قبرص تطعيم 65% من السكان. ويمكن للناس قضاء عطلاتهم هنا. والحركة هنا حرة والمطاعم والفنادق والحدائق وكل الخدمات التي قد يحتاج إليها السياح الأجانب مفتوحة. وبشكل عام يمكنني القول إن عدد القيود عندنا قليل وتخص في الأصل ضرورة الحفاظ على المسافة الاجتماعية وارتداء أقنعة الوجه في المباني وتطهير اليدين. ولذلك أعتقد أن قبرص تعد واحدا من أفضل الأماكن للاستراحة الصيفية".

واستؤنفت الرحلات الجوية النظامية بين روسيا والقرم في 28 يونيو الماضي، الأمر الذي سمح بإطلاق سفر السياح الروس إلى الجزيرة.
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