عربي-دولي

استهداف قاعدة عين الأسد في العراق بصواريخ.. هل من إصابات؟

Lebanon 24
05-07-2021 | 09:00
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أعلن واين ماروتو، المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق وسوريا، اليوم الاثنين، أن ثلاثة صواريخ استهدفت قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها القوات الأميركية بمحافظة الأنبار العراقية.

وقال على حسابه في "تويتر": "في الساعة 2:45 مساء بالتوقيت المحلي للعراق، تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية لثلاثة صواريخ".

وأضاف: "سقطت الصواريخ على محيط القاعدة. لا توجد إصابات ويتم تقييم الأضرار".
المصدر: روسيا اليوم
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