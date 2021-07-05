عربي-دولي

"من أصعب تضاريس العالم".. سلطنة عمان تعلن موعد افتتاح أول طريق يربطها بالسعودية

Lebanon 24
05-07-2021 | 09:30
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أعلنت وزارة النقل في سلطنة عمان، موعد افتتاح أول طريق يربط بين السعودية والسلطنة.

وقال وكيل وزارة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سلطنة عمان، سالم محمد النعيمي، في مقابلة مع "تلفزيون عمان"، إنه "سيتم افتتاح أول طريق يربط بين السعودية وسلطنة عمان، قريبا"، موضحا أن "الطريق يعد شبه مكتمل".

ولفت النعيمي إلى أنه "جار الآن العمل على إنشاء المرافق اللازمة لتقديم الخدمات لمستخدميه"، مشيرا إلى أن "الطريق لن يقطع المسافة بين البلدين بنحو 800 كيلو متر فحسب، بل سيقلل أيضا من وقت السفر بشكل كبير".

وكشف الوكيل العماني أن "الجزء الأكبر من الطريق يمر عبر السعودية، ويمتد إلى بعض من أصعب التضاريس في العالم، بما في ذلك الربع الخالي"، إذ يمر الطريق عبر الربع الخالي ومحافظة الأحساء في السعودية، ويبلغ طوله في عمان نحو 160 كيلومترا، بينما يقع نحو 580 كيلومترا منه في المملكة.
المصدر: سبوتنيك
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