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اختطاف 140 تلميذا على يد مسلحين في نيجيريا

Lebanon 24
05-07-2021 | 10:00
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اختطف مسلحون، اليوم الاثنين، عشرات الطلاب من مدرسة ثانوية في مدينة كادونا شمالي غرب نيجيريا.

ونقلت وسائل إعلام محلية بينها صحيفة "دايلي نيجيريان"، أن الحادث وقع في مدرسة "بيثيل" بولاية كادونا، وتم إنقاذ 17 طالبا في وقت كان حوالي 180 طالبا بالمدرسة حتى يوم الجمعة. ولم يحدد الموقع المحلي عدد الطلاب المختطفين بشكل صريح.

من جانبها، نقلت وكالة "فرانس برس" عن إيمانويل بول، أستاذ مدرسة "بيثيل" التابعة لإحدى الطوائف المسيحية في البلاد، قوله إن "الخاطفين اقتادوا 140 تلميذا، هرب 25 منهم فقط".

وأضاف أنه "ليس هناك أي فكرة عن المكان الذي أخذوا إليه" التلاميذ، فيما أكد المتحدث باسم شرطة "كادونا" الهجوم، دون تحديد تفاصيل حول عدد التلاميذ المختطفين.
المصدر: روسيا اليوم
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