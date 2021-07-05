28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
اختطاف 140 تلميذا على يد مسلحين في نيجيريا
Lebanon 24
05-07-2021
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اختطف مسلحون، اليوم الاثنين، عشرات الطلاب من مدرسة ثانوية في مدينة كادونا شمالي غرب نيجيريا.
ونقلت وسائل إعلام محلية بينها صحيفة "دايلي نيجيريان"، أن الحادث وقع في مدرسة "بيثيل" بولاية كادونا، وتم إنقاذ 17 طالبا في وقت كان حوالي 180 طالبا بالمدرسة حتى يوم الجمعة. ولم يحدد الموقع المحلي عدد الطلاب المختطفين بشكل صريح.
من جانبها، نقلت وكالة "فرانس برس" عن إيمانويل بول، أستاذ مدرسة "بيثيل" التابعة لإحدى الطوائف المسيحية في البلاد، قوله إن "الخاطفين اقتادوا 140 تلميذا، هرب 25 منهم فقط".
وأضاف أنه "ليس هناك أي فكرة عن المكان الذي أخذوا إليه" التلاميذ، فيما أكد المتحدث باسم شرطة "كادونا" الهجوم، دون تحديد تفاصيل حول عدد التلاميذ المختطفين.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
القرار اتخذ.. تسعيرة الانترنت إلى ارتفاع وإليكم الرقم الجديد المتوقع
Lebanon 24
القرار اتخذ.. تسعيرة الانترنت إلى ارتفاع وإليكم الرقم الجديد المتوقع
13:00 | 2021-07-04
04/07/2021 01:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ هام من "كهرباء لبنان".. هذا ما أعلنته بشأن التغذية
Lebanon 24
كلامٌ هام من "كهرباء لبنان".. هذا ما أعلنته بشأن التغذية
12:16 | 2021-07-04
04/07/2021 12:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
المجاعة بدأت وهذا هو المؤشر
Lebanon 24
المجاعة بدأت وهذا هو المؤشر
02:15 | 2021-07-05
05/07/2021 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حبيبة جيري غزال زميلته في الـ MTV.. صور كشفت علاقتهما
Lebanon 24
حبيبة جيري غزال زميلته في الـ MTV.. صور كشفت علاقتهما
04:19 | 2021-07-05
05/07/2021 04:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يوماً بـ 250 ليرة.. كم أصبح سعر "بونجوس الهرم"؟!
Lebanon 24
كان يوماً بـ 250 ليرة.. كم أصبح سعر "بونجوس الهرم"؟!
01:54 | 2021-07-05
05/07/2021 01:54:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:26 | 2021-07-05
رئيس وزراء إثيوبيا يوجه رسالة إلى مصر حول سد النهضة
11:00 | 2021-07-05
أرملة السادات بحالة حرجة
10:30 | 2021-07-05
البابا في وضع صحي جيد بعد خضوعه لجراحة في القولون
09:30 | 2021-07-05
"من أصعب تضاريس العالم".. سلطنة عمان تعلن موعد افتتاح أول طريق يربطها بالسعودية
09:00 | 2021-07-05
استهداف قاعدة عين الأسد في العراق بصواريخ.. هل من إصابات؟
08:30 | 2021-07-05
خبير يُحذر: الجزائر مقبلة على أيام صعبة للغاية
فيديو
نادين نسيب نجيم تتعرض لهجوم بسبب عمليات التجميل.. هكذا ردّت على المتنمرين عليها (فيديو)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تتعرض لهجوم بسبب عمليات التجميل.. هكذا ردّت على المتنمرين عليها (فيديو)
08:11 | 2021-07-05
05/07/2021 18:47:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد هجومها عليه سابقاً.. أصالة تشارك الشيف بوراك أحد استعراضاته (فيديو)
Lebanon 24
بعد هجومها عليه سابقاً.. أصالة تشارك الشيف بوراك أحد استعراضاته (فيديو)
05:00 | 2021-07-05
05/07/2021 18:47:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد لن تراه كل يوم.. لحظة انفجار شاحنة مفرقعات على شاطئ مزدحم (صور وفيديو)
Lebanon 24
مشهد لن تراه كل يوم.. لحظة انفجار شاحنة مفرقعات على شاطئ مزدحم (صور وفيديو)
05:00 | 2021-07-05
05/07/2021 18:47:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact