28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
البابا في وضع صحي جيد بعد خضوعه لجراحة في القولون
Lebanon 24
05-07-2021
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس في "وضع صحي جيد" اليوم بعدما خضع لجراحة بسبب التهاب في القولون، إلا أنه من المتوقع أن يستغرق تعافي الحبر الأعظم 7 أيام في المستشفى.
وكان البابا فرنسيس قد أدخل أمس، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية" إلى مستشفى غاميلي الجامعي "للخضوع لجراحة مقررة مسبقا" لمعالجة تضيق في القولون، أخضع خلالها للتخدير العام.
وجاء في بيان للمتحدث باسم البابا ماتيو بروني إن الحبر الأعظم "بوضع صحي جيد عموما، وواع ويتنفس بشكل طبيعي"، موضحا أن الجراحة "استغرقت قرابة 3 ساعات".
وتوقع أن يمضي البابا 7 أيام في المستشفى "إن لم تحصل مضاعفات".
وكان البابا لمح قبل أسبوع عشية عيد القديسين بطرس وبولس إلى الجراحة المقررة بقوله "أطلب منكم أن تصلوا للبابا، صلوا خصوصا. البابا يحتاج إلى صلواتكم".
ويمضى البابا فترة التعافي في الطابق العاشر من المستشفى في الجناح نفسه الذي استخدمه البابا يوحنا بولس الثاني.
وكان البابا الراحل قد خضع في ذلك الجناح لجراحة 7 مرات بما فيها إثر محاولة اغتياله عام 1981، ولاستئصال ورم في القولون عام 1992.
تابع
الأكثر قراءة
القرار اتخذ.. تسعيرة الانترنت إلى ارتفاع وإليكم الرقم الجديد المتوقع
Lebanon 24
القرار اتخذ.. تسعيرة الانترنت إلى ارتفاع وإليكم الرقم الجديد المتوقع
13:00 | 2021-07-04
04/07/2021 01:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ هام من "كهرباء لبنان".. هذا ما أعلنته بشأن التغذية
Lebanon 24
كلامٌ هام من "كهرباء لبنان".. هذا ما أعلنته بشأن التغذية
12:16 | 2021-07-04
04/07/2021 12:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
المجاعة بدأت وهذا هو المؤشر
Lebanon 24
المجاعة بدأت وهذا هو المؤشر
02:15 | 2021-07-05
05/07/2021 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حبيبة جيري غزال زميلته في الـ MTV.. صور كشفت علاقتهما
Lebanon 24
حبيبة جيري غزال زميلته في الـ MTV.. صور كشفت علاقتهما
04:19 | 2021-07-05
05/07/2021 04:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يوماً بـ 250 ليرة.. كم أصبح سعر "بونجوس الهرم"؟!
Lebanon 24
كان يوماً بـ 250 ليرة.. كم أصبح سعر "بونجوس الهرم"؟!
01:54 | 2021-07-05
05/07/2021 01:54:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:26 | 2021-07-05
رئيس وزراء إثيوبيا يوجه رسالة إلى مصر حول سد النهضة
11:00 | 2021-07-05
أرملة السادات بحالة حرجة
10:00 | 2021-07-05
اختطاف 140 تلميذا على يد مسلحين في نيجيريا
09:30 | 2021-07-05
"من أصعب تضاريس العالم".. سلطنة عمان تعلن موعد افتتاح أول طريق يربطها بالسعودية
09:00 | 2021-07-05
استهداف قاعدة عين الأسد في العراق بصواريخ.. هل من إصابات؟
08:30 | 2021-07-05
خبير يُحذر: الجزائر مقبلة على أيام صعبة للغاية
فيديو
نادين نسيب نجيم تتعرض لهجوم بسبب عمليات التجميل.. هكذا ردّت على المتنمرين عليها (فيديو)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تتعرض لهجوم بسبب عمليات التجميل.. هكذا ردّت على المتنمرين عليها (فيديو)
08:11 | 2021-07-05
05/07/2021 18:47:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد هجومها عليه سابقاً.. أصالة تشارك الشيف بوراك أحد استعراضاته (فيديو)
Lebanon 24
بعد هجومها عليه سابقاً.. أصالة تشارك الشيف بوراك أحد استعراضاته (فيديو)
05:00 | 2021-07-05
05/07/2021 18:47:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد لن تراه كل يوم.. لحظة انفجار شاحنة مفرقعات على شاطئ مزدحم (صور وفيديو)
Lebanon 24
مشهد لن تراه كل يوم.. لحظة انفجار شاحنة مفرقعات على شاطئ مزدحم (صور وفيديو)
05:00 | 2021-07-05
05/07/2021 18:47:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact