عربي-دولي

أرملة السادات بحالة حرجة

Lebanon 24
05-07-2021 | 11:00
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كشفت مصادر عن تطورات الحالة الصحية لجيهان السادات أرملة الرئيس المصري الراحل أنور السادات، والتي تمر بأزمة صحية صعبة للغاية.

وكشف مصدر من عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات عن استمرار تراجع الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات، مؤكدا أنها لازالت بغرفة العناية المركزية.

وأشار المصدر إلى أن الزيارة ممنوعة تماما عن جيهان السادات بأمر الأطباء المعالجين، واصفا الحالة الصحية لـ"جيهان السادات" بالحرجة.

وأوضح المصدر أنه رغم تراجع الحالة الصحية لجيهان السادات إلا أن وعيها حاضر، لكنه أشار أيضا إلي أنها تغيب عن الوعي فى بعض الأوقات، مضيفا:"جيهان السادات مرت بتجربة مرضية قاسية وكانت فى رحلة علاج منذ فترة كبيرة جدا بالولايات المتحدة الأميركية".
المصدر: روسيا اليوم
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