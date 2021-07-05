عربي-دولي

إيطاليا تعتقل 4 أشخاص للاشتباه في مشاركتهم في تمويل داعش

Lebanon 24
05-07-2021 | 16:59
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قالت الشرطة الإيطالية اليوم الإثنين، إنها ألقت القبض على أربعة رجال تتهمهم إرسال أموال لأشخاص في أوروبا والشرق الأوسط كانوا يجمعونها نيابة عن تنظيم داعش الإرهابي في تحقيق قاد للكشف عن شبكة أكبر يُشتبه أنها تمول الإرهاب.
ويُشتبه أن الرجال الأربعة حوّلوا ما إجماليه 30 ألف يورو من مدينة أندريا جنوب شرق إيطاليا إلى 42 شخصاً من جامعي الأموال للجماعات المسلحة المتطرفة في دول بينها صربيا وألمانيا وتركيا والأردن وتايلاند وروسيا.
وقال مسؤول في شرطة الضرائب الإيطالية، إن التحقيقات التالية أظهرت أن ذات المتلقين لتلك الأموال تلقوا ما يصل إلى مليون يورو في تحويلات مشبوهة من مصادر أخرى.
وبدأ التحقيق، الذي يقوده ادعاء مكافحة الجريمة المنظمة في باري عاصمة الإقليم، في 2017 بعد معلومة من الادعاء في باريس عن تحويلين ماليين قيمة كل منهما 950 يورو من وكالة صغيرة في جنوب إيطاليا إلى لبناني تعتبره السلطات الفرنسية جامعا للتمويل للمقاتلين الأجانب في سوريا.
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