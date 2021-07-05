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تأجيل جلسة البرلمان الليبي لمناقشة الميزانية

Lebanon 24
05-07-2021 | 15:30
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ذكرت مصادر ليبية، الاثنين، أن مجلس النواب علّق جلسته المخصصة لبحث ميزانية الحكومة إلى الثلاثاء، في الوقت الذي أكد فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، استمرار صرف رواتب الموظفين الليبيين.
 
وعند افتتاح الجلسة، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد دبيبة، على استمرار صرف الرواتب لليبيين، "رغم عدم اعتماد ميزانية".

وأضاف أن الحكومة "ستعمل على تقديم جدول مرتبات موحد قبل نهاية العام"، مؤكدا على دور مجلس النواب الليبي في إصدار قانون الرواتب الذي "بات أمرا ملحا"، إضافة إلى دور المجلس أيضا في إقرار الميزانية، خاصة في ظل التحديات التي تعيشها ليبيا.


ولا تزال الميزانية تعقد المشهد السياسي الليبي، إلى جانب أزمة توزيع المناصب السيادية، وتحديدا منصب وزير الدفاع، بسبب الخلافات بين مجلس النواب والحكومة والمجلس الرئاسي.
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