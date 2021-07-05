العراق.. إحباط محاولة تفجير برج كهرباء بمنطقة الصفرة





إلى هذا، قالت الخلية إنه "بجهد استخباري، وعمل ميداني مكثف، تمكنت القوات الأمنية ضمن قاطع الفوج الرابع في لواء المشاة 18 بالفرقة الخامسة بالجيش من إحباط محاولة تفجير أحد ابراج الطاقة الكهربائية في منطقة الصفرة بواسطة عبوة ناسفة عبارة عن أصابع TNT كانت موضوعة على أحد أبراج نقل الطاقة".



ولفتت إلى أنه جرى "التعامل مع العبوات من قبل الجهد الهندسي".



وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين استهداف خط كهرباء يغذي مشروع ماء الكرخ في بغداد، مضيفة أن هذا الهجوم يهدف إلى قطع مياه الشرب عن المواطنين. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الاثنين، إحباط محاولة تفجير لأحد أبراج الطاقة الكهربائية بمنطقة الصفرة.إلى هذا، قالت الخلية إنه "بجهد استخباري، وعمل ميداني مكثف، تمكنت القوات الأمنية ضمن قاطع الفوج الرابع في لواء المشاة 18 بالفرقة الخامسة بالجيش من إحباط محاولة تفجير أحد ابراج الطاقة الكهربائية في منطقة الصفرة بواسطة عبوة ناسفة عبارة عن أصابع TNT كانت موضوعة على أحد أبراج نقل الطاقة".ولفتت إلى أنه جرى "التعامل مع العبوات من قبل الجهد الهندسي".وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين استهداف خط كهرباء يغذي مشروع ماء الكرخ في بغداد، مضيفة أن هذا الهجوم يهدف إلى قطع مياه الشرب عن المواطنين.





داعش يستهدف أبراج الطاقة وأضحت في بيان أن الحادث استهدف خط قدس-نصر وتسبب في تفجير برج من محطة نصر بعبوات ناسفة ليل الأحد الاثنين، بمنطقة الطارمية. وأضافت أن الفرق الهندسية والفنية توجهت إلى الموقع فورا لتأهيل وصيانة الخط بغية إعادته إلى العمل بأسرع وقت ممكن.

إلى ذلك، اتهمت التنظيمات الإرهابية بتنفيذ تلك العملياتـ وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم، أن مسلحي داعش يقفون وراء استهداف أبراج الطاقة.



أزمة كهرباء خانقة

ويأتي هجوم اليوم ليضاف إلى هجمات عدة سابقة. فقد أعلن المتحدث بسام العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، مساء أمس أن التنظيمات الإرهابية استهدفت نحو 45 بُرجاً للطاقة حتى يوم الأحد (أمس).



وتترافق تلك الهجمات مع أزمة كهرباء مزمنة في البلاد منذ سنوات تتجدد كل صيف، مع ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع كميات الاستهلاك أيضا مقابل الإنتاج.

وتفاقمت تلك الأزمة مع وقف إيران قبل أكثر من أسبوع، إمدادها للبلاد، بسبب ديون سابقة مترتبة.