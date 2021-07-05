25
o
بيروت
29
o
طرابلس
21
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
22
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
إسقاط طائرة مسيّرة قرب السفارة الأميركية في بغداد
Lebanon 24
05-07-2021
|
18:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مصدر أمني عراقي، إن "منظومة الدفاع الجوي في السفارة الأميركية في العاصة العراقية بغداد أسقطت طائرة مسيرة حاولت الاقتراب منها".
ونقلت "رويترز" عن مصدرين، قولهما إن "الطائرة المسيرة لم تتمكن من الوصول إلى مجمع السفارة".
وأشارت المصادر إلى عدم سقوط ضحايا جراء اعتراض طائرة مسيرة وإسقاطها قرب السفارة الأميركية بالعاصمة بغداد.
وأطلقت السفارة الأميركية صافرات الإنذار في مجمعها، ووفقا لوسائل إعلامية فإن السفارة استخدمت منظومة CRAM الدفاعية الجوية.
الأكثر قراءة
المجاعة بدأت وهذا هو المؤشر
Lebanon 24
المجاعة بدأت وهذا هو المؤشر
02:15 | 2021-07-05
05/07/2021 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليا ابنة نانسي عجرم الصغرى كبرت.. شاهدوا جمالها (صور)
Lebanon 24
ليا ابنة نانسي عجرم الصغرى كبرت.. شاهدوا جمالها (صور)
02:00 | 2021-07-05
05/07/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حبيبة جيري غزال زميلته في الـ MTV.. صور كشفت علاقتهما
Lebanon 24
حبيبة جيري غزال زميلته في الـ MTV.. صور كشفت علاقتهما
04:19 | 2021-07-05
05/07/2021 04:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يوماً بـ 250 ليرة.. كم أصبح سعر "بونجوس الهرم"؟!
Lebanon 24
كان يوماً بـ 250 ليرة.. كم أصبح سعر "بونجوس الهرم"؟!
01:54 | 2021-07-05
05/07/2021 01:54:44
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل جديد في حياة هيفا وهبي.. "أنت المسؤول عن رعايتي" (صوة)
Lebanon 24
رجل جديد في حياة هيفا وهبي.. "أنت المسؤول عن رعايتي" (صوة)
03:00 | 2021-07-05
05/07/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2021-07-05
إيطاليا تعتقل 4 أشخاص للاشتباه في مشاركتهم في تمويل داعش
16:30 | 2021-07-05
أزمة كهرباء العراق.. ما هو البعد الإيراني فيها؟
16:00 | 2021-07-05
ألفقر يعشعش في العاصمة السورية... فهل من دور للاغتراب؟
15:30 | 2021-07-05
تأجيل جلسة البرلمان الليبي لمناقشة الميزانية
15:20 | 2021-07-05
العراق.. إحباط محاولة تفجير برج كهرباء بمنطقة الصفرة
15:00 | 2021-07-05
بعد مطالبة وزير الدفاع بتجربة الكعب العالي.. الجيش الأوكراني يراجع زي المجندات
فيديو
نادين نسيب نجيم تتعرض لهجوم بسبب عمليات التجميل.. هكذا ردّت على المتنمرين عليها (فيديو)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تتعرض لهجوم بسبب عمليات التجميل.. هكذا ردّت على المتنمرين عليها (فيديو)
08:11 | 2021-07-05
06/07/2021 05:27:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد هجومها عليه سابقاً.. أصالة تشارك الشيف بوراك أحد استعراضاته (فيديو)
Lebanon 24
بعد هجومها عليه سابقاً.. أصالة تشارك الشيف بوراك أحد استعراضاته (فيديو)
05:00 | 2021-07-05
06/07/2021 05:27:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد لن تراه كل يوم.. لحظة انفجار شاحنة مفرقعات على شاطئ مزدحم (صور وفيديو)
Lebanon 24
مشهد لن تراه كل يوم.. لحظة انفجار شاحنة مفرقعات على شاطئ مزدحم (صور وفيديو)
05:00 | 2021-07-05
06/07/2021 05:27:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact