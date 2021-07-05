عربي-دولي

إسقاط طائرة مسيّرة قرب السفارة الأميركية في بغداد

Lebanon 24
05-07-2021 | 18:39
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قال مصدر أمني عراقي، إن "منظومة الدفاع الجوي في السفارة الأميركية في العاصة العراقية بغداد أسقطت طائرة مسيرة حاولت الاقتراب منها".
ونقلت "رويترز" عن مصدرين، قولهما إن "الطائرة المسيرة لم تتمكن من الوصول إلى مجمع السفارة".
وأشارت المصادر إلى عدم سقوط ضحايا جراء اعتراض طائرة مسيرة وإسقاطها قرب السفارة الأميركية بالعاصمة بغداد.
وأطلقت السفارة الأميركية صافرات الإنذار في مجمعها، ووفقا لوسائل إعلامية فإن السفارة استخدمت منظومة CRAM الدفاعية الجوية.

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