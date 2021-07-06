نصب تذكاري تخليدا لذكرى قتلى "جيش لحد" (صور)

دشنت السلطات الإسرائيلية، نصبا تذكاريا تخليدا لذكرى قتلى جيش "لبنان الجنوبي" المعروف بجيش "لحد"، الذي خدم جنوده وضباطه إلى جانب جنود جيش العدو الإسرائيلي في لبنان لأكثر من 20 عاما.



وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" إلى أنه حضر المراسم وزير الدفاع، بيني غانتس، ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، وجنود وضباط سابقون في جيش "لحد".

وشمل النصب التذكاري ساحة تشعل بوسطها شعلة في الذكرى، وحرش للتجمهر وإجراء الطقوس وموقف لسيارات الزوار، إذ تبلغ مساحة الموقع 2800 متر مربع.



من جانبه، قال بيني غانتس على حسابه في "تويتر": "اليوم حققنا العدالة التاريخية وافتتحنا النصب التذكاري لذكرى مقاتلي جيش "لبنان الجنوبي" الذين قاتلوا مع جنود جيش الدفاع الإسرائيلي في لبنان"، على حدّ تعبيره.



