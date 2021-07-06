29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
28
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
49.3 درجة.. هاتان المدينتان الأكثر سخونة عربياً
Lebanon 24
06-07-2021
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تصدرت مدينتا جهرة الكويتية ووارغلا الجزائرية قائمة المدن المسجلة فيها أعلى درجات الحرارة على مستوى العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.
نشر الموقع المختص في قياس درجات الحرارة Eldoradowheather قائمة تضم 15 مدينة حول العالم، سجلت أعلى درجات حرارة في الـ24 ساعة الأخيرة.
واحتلت مدينة جهرة الكويتية المرتبة الأولى في القائمة بدرجة حرارة بلغت 49.3 درجة مئوية، فيما تلتها مدينة وارغلا الجزائرية بدرجة حرارة بلغت 49.1 درجة مئوية.
وجاءت مدينة حاسي مسعود الجزائرية في المرتبة الثالثة بدرجة حرارة بلغت 48.9 درجة مئوية. وحلت مدينة عين صلاح الجزائرية أيضا في المرتبة الثامنة بدرجة حرارة بلغت 48 درجة.
وحلت مدينتا راغان وأدرار في الجزائر بالمرتبتين 11 و 12 على التوالي في القائمة بدرجتي حرارة 47.9 و47.6 درجة مئوية.
وجاءت مدينة تيميمون الجزائرية في المرتبة 15 والأخيرة، بدرجة حرارة بلغت 47.4 درجة مئوية.
وفي الكويت، احتلت الصليبية المرتبة الرابعة ومنطقة مطار الكويت الدولي المرتبة الخامسة وميترباح المرتبة السادسة والعبدلي المرتبة السابعة، بدرجات حرارة تراوحت بين 48.8 و48.1.
وجاءت الصابرية في المرتبة التاسعة بدرجة حرارة بلغت 48 درجة، والعاصمة الكويت بالمرتبة العاشرة بدرجة حرارة بلغت 47.9، والوفرة بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 47.6.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
حبيبة جيري غزال زميلته في الـ MTV.. صور كشفت علاقتهما
Lebanon 24
حبيبة جيري غزال زميلته في الـ MTV.. صور كشفت علاقتهما
04:19 | 2021-07-05
05/07/2021 04:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد الملف الحكومي.. الحريري أبلغ برّي بهذا الأمر
Lebanon 24
جديد الملف الحكومي.. الحريري أبلغ برّي بهذا الأمر
13:32 | 2021-07-05
05/07/2021 01:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مناعة لسنوات.. بُشرى سارة جدا عن لقاحين ضد كورونا
Lebanon 24
مناعة لسنوات.. بُشرى سارة جدا عن لقاحين ضد كورونا
08:00 | 2021-07-05
05/07/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يغيّب إعلاميا لبنانيا معروفا.. من هو؟ (صورة)
Lebanon 24
الموت يغيّب إعلاميا لبنانيا معروفا.. من هو؟ (صورة)
05:12 | 2021-07-05
05/07/2021 05:12:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد البلبلة.. كلام هام لأبو شقرا بشأن مخزون البنزين
Lebanon 24
بعد البلبلة.. كلام هام لأبو شقرا بشأن مخزون البنزين
08:12 | 2021-07-05
05/07/2021 08:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2021-07-06
الفلبين تعثر على صندوق أسود للطائرة العسكرية المحطمة
03:00 | 2021-07-06
وفاة شخصية سورية معارضة بارزة.. هذه التفاصيل (صورة)
02:30 | 2021-07-06
تلقى جرعة من اللقاح.. رئيس وزراء أربعيني بحالة خطرة
02:00 | 2021-07-06
مذكرة اعتقال دولية بحق نجل رئيس مالي السابق
01:51 | 2021-07-06
فقدان الاتصال بطائرة ركاب في أقصى الشرق الروسي!
01:00 | 2021-07-06
ألمانيا تخفف القيود على دخول المسافرين من بريطانيا والهند
فيديو
نادين نسيب نجيم تتعرض لهجوم بسبب عمليات التجميل.. هكذا ردّت على المتنمرين عليها (فيديو)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تتعرض لهجوم بسبب عمليات التجميل.. هكذا ردّت على المتنمرين عليها (فيديو)
08:11 | 2021-07-05
06/07/2021 10:47:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد هجومها عليه سابقاً.. أصالة تشارك الشيف بوراك أحد استعراضاته (فيديو)
Lebanon 24
بعد هجومها عليه سابقاً.. أصالة تشارك الشيف بوراك أحد استعراضاته (فيديو)
05:00 | 2021-07-05
06/07/2021 10:47:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد لن تراه كل يوم.. لحظة انفجار شاحنة مفرقعات على شاطئ مزدحم (صور وفيديو)
Lebanon 24
مشهد لن تراه كل يوم.. لحظة انفجار شاحنة مفرقعات على شاطئ مزدحم (صور وفيديو)
05:00 | 2021-07-05
06/07/2021 10:47:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact