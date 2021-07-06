عربي-دولي

وفاة شخصية سورية معارضة بارزة.. هذه التفاصيل (صورة)

Lebanon 24
06-07-2021 | 03:00
A-
A+
Doc-P-840050-637611518852817588.jpg
Doc-P-840050-637611518852817588.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي نائب رئيس "الائتلاف الوطني السوري" عقاب يحيى في مدينة إسطنبول التركية عن عمر ناهز 75 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونعى الائتلاف يحيى في بيان جاء فيه: "ببالغ الأسى والحزن ينعى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية السياسي والمناضل الكبير الأستاذ عقاب يحيى، الذي وافاه الأجل اليوم بعد صراع مع مرض السرطان".
 
 
وعبر الائتلاف "عن خالص تعازيه للشعب السوري ولعائلة الفقيد ومحبيه وجميع زملائه وأصدقائه".

وأشار إلى أن الراحل "شغل منصب نائب رئيس الائتلاف الوطني حتى ساعة وفاته، لكن حضوره على ساحة العمل والنشاط السياسي في سوريا يعود إلى أوائل السبعينيات".

وأشار إلى أن يحيى عمل على "تأسيس "التجمع الوطني الديمقراطي" عام 1976 لتفعيل العمل المعارض ضد السلطة السورية، كما تعرض للملاحقة لمدة طويلة من قبل المخابرات السورية، لينتقل إلى الجزائر أواخر الثمانينيات، متابعا نشاطه عبر الكتابة السياسية والروائية، وقد دعم "الثورة السورية" منذ انطلاقتها على مختلف المستويات".

وأضاف: "سيترك رحيل الأستاذ عقاب يحيى فراغا كبيرا في قلوب كل من عرفه والتقى به، فشخصيته الهادئة وحكمته وقدرته على الإنصات ومن ثم جذب انتباه السامعين، ستظل نموذجا ومثالا جديرا بالتقدير والاحتذاء".

ولفت البيان إلى أن "يحيى رحل مخلّفا آلاف المقالات والدراسات والكتب والقصص والروايات، منها ما نشر ومنها ما ينتظر النشر".
المصدر: الأناضول
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2021-07-06
07:30 | 2021-07-06
07:00 | 2021-07-06
06:30 | 2021-07-06
06:28 | 2021-07-06
06:00 | 2021-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website