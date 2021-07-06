"نقل لي العدوى".. عروس تروي مأساتها وقصتها المروعة مع زوجها

روت الإعلامية المصرية دعاء فاروق عبر برنامجها "اسأل دعاء" على قناة "النهار"، قصة غريبة تعرضت لها فتاة بعدما تقدم شاب لزواجها عن طريق نجل عمها.وذكرت الإعلامية المصرية أن الزوجة اكتشفت بعد زواجها أن زوجها مصاب بمرض الإيدز وتعرضت للعدوى منه.وقالت دعاء فاروق: "تلقيت رسالة على هاتفي لسيدة تحكي تجربتها وتنصح الجميع بعدم الوقوع في المشكلة التي واجهتها، والقصة بدأت عندما ألحت عليها والدتها بالزواج لأنها تبلغ من العمر 29 عاما وخوفا من العنوسة ووصم المجتمع، أتى ابن عمها لها بعريس"، مضيفة "كان مستعجلا حتى أن فترة الخطوبة انتهت بالزواج في خلال شهرين.وتابعت فاروق قائلة عن لسان السيدة: "زوجي أخفى عني إصابته، وطالبني بإخفاء السر لأنه لم يخبر أهله، ولكني أخبرت والدتي بما حدث وتحولت ليلة الدخلة إلى نكد، ومرت الأيام ولاحظت أشياء غريبة مثل تعاطيه دواء لا أعلم عنه شيئا غير أنه لم يطلعني على أوراق تثبت إصابته بالفيروس".وأكدت السيدة: "أجريت بحثاً عن الفيروس وتفاجأت أن له مصلا من الضروري أن أخضع له كزوجة، وتعجبت كيف هو مصاب بفيروس ولا يهتم بحالتي"، خالصةً: "كانت صدمتي لما اكتشفت أنني مصابة بالإيدز أيضا".