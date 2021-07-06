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عربي-دولي
المغرب يقرر تصنيع 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا شهريا
Lebanon 24
06-07-2021
|
04:00
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شهد العاهل المغربي الملك محمد السادس، الاثنين، توقيع ثلاث اتفاقيات مع الصين لإنتاج خمسة ملايين جرعة من لقاح كوفيد-19 شهريا باستثمارات حجمها 500 مليون دولار "لتعزيز الاكتفاء الذاتي.. والسيادة الصحية للمملكة".
وقال بيان للحكومة المغربية إن الملك محمد السادس شهد في قصره بمدينة فاس "حفل إطلاق وتوقيع اتفاقيات تتعلق بمشروع تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد-19، ولقاحات أخرى بالمغرب".
وجاء في البيان أيضا أن هذا المشروع يهدف إلى "إنتاج خمسة ملايين جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19، شهريا قبل مضاعفة هذه القدرة تدريجيا على المدى المتوسط".
وأضاف أن هذا المشروع "سيعبئ استثمارا إجماليا قدره 500 مليون دولار".
وقال إن من بين أهداف المشروع "إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى رئيسية بالمملكة لتعزيز اكتفائها الذاتي، مما يجعل من المغرب منصة رائدة للبيوتكنولوجيا (التكنولوجيا الحيوية) على الصعيد القاري والعالمي في مجال الصناعة والتغليف".
وأوضح البيان أن المشروع "ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص... (وأنها) تأتي امتدادا للمباحثات الهاتفية يوم 31 آب 2020 بين العاهل المغربي والرئيس الصيني شي جي بينغ".
وتم توقيع الاتفاقيات الثلاث أمام العاهل المغربي بين كل من المغرب ومجموعة "سينوفارم" الصينية ووقعها وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، ورئيس "سينوفارم" ليو جينغ تشن، الذي حضر الاجتماع عن بعد.
وتم كذلك توقيع "مذكرة تفاهم حول إعداد قدرات تصنيع اللقاحات بالمغرب بين هذا الأخير وشركة "ريسيفارم".
ووقع المذكرة وزير المالية والاقتصاد المغربي محمد بنشعبون، ورئيس "ريسيفارم" مارك فانك، وممثل" المجموعة المهنية لبنوك المغرب" عثمان بن جلون.
وتم التوقيع على عقد ثالث بين شركة "سوطيما" المغربية لصناعة الأدوية من أجل تصنيع لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لكوفيد-19، بين الدولة المغربية وشركة سوطيما ووقعه وزير الصحة المغربي ورئيسة سوطيما لمياء التازي.
ولقح المغرب حتى اليوم أكثر من تسعة ملايين شخص، وسجل المغرب اليوم 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعشر وفيات خلال 24 ساعة، مما يرفع عدد الإصابات إلى 534797 والوفيات إلى 9329.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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