فقدان الاتصال بطائرة ركاب في أقصى الشرق الروسي!

أعلنت خدمات الطوارئ الروسية عن فقدان الاتصال بطائرة من طراز "أن–26" على متنها 27 شخصاً، في كامتشاتكا في أقصى شرقي البلاد.وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن الاتصال انقطع مع الطائرة التي أقلعت في رحلة إلى بلدة بالانا في كامتشاتكا.وصرح متحدث باسم وزارة الطوارئ بأن ستة من أفراد الطاقم و22 راكباً بينهم طفل واحد، كانوا على متن طائرة "أن–26"، مضيفاً أن طائرة مروحية ورجال إنقاذ تابعين لوزارة الطوارئ انطلقوا في عملية البحث.