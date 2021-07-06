الصحة العالمية تعلن: العالم يشهد نوعا من الاستقرار في إصابات كورونا

أعلن المدير التنفيذي للطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايكل رايان، أن "العالم يشهد نوعا من الاستقرار في معدلات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال رايان خلال مؤتمر صحفي: "إذا نظرنا إلى جدول الأسبوعين الماضيين، يمكننا أن نرى أن هناك نوعا من الاستقرار، لكنه عند مستوى عال جدا"، مشيرا إلى أن الوضع حاليا أفضل بكثير عما كان قبل ثلاثة أشهر.

وتحدّث رايان عن الوضع الوبائي حول العالم، بأن هناك دولا انخفض فيها عدد الإصابات وأخرى ارتفعت، والسبب في ذلك يعود إلى فعالية الكشف عن متحورات الفيروس، وتخفيف القيود وزيادة الاختلاط بين الناس.

وبالرغم من الاستقرار الذي شهدته بعض الدول في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، إلا أن المنظمة حذّرت الأسبوع الماضي، من احتمال وقوع موجة جديدة وخطيرة من انتشار الفيروس بسبب انتشار "دلتا" المتحورة في أوروبا.