السفارة الأمريكية في بغداد: قضينا على تهديد جوي

أكدت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم الثلاثاء، أنها "قضت على تهديد جوي استهدفها الليلة الماضية بطائرات مسيرة".وذكرت في بيان صحفي: "في وقت مبكر من صباح 6 يوليو، تفعلت المنظومة الدفاعية في داخل مجمع السفارة الأمريكية في بغداد وقضت على تهديد جوي".وأضافت: "نحن نعمل مع شركائنا العراقيين على التحقيق، وكذلك سنواصل اتخاذ جميع التدابير المناسبة واللازمة لحماية سلامة موظفينا ومنشآتنا".يذكر انه في الليلة الماضية، أنزلت السفارة الأمريكية ببغداد طائرتين مسيرتين بشكل تقني بعد محاولتهما استهدافها.