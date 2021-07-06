عربي-دولي

السياحة في مصر تتعافى

Lebanon 24
06-07-2021 | 06:30
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قال مسؤول بقطاع السياحة المصري اليوم الثلاثاء، إن معدل إشغالات الفنادق في مدينتي الغردقة وشرم الشيخ السياحيتين تراوح بين 35 % و40 % في النصف الأول من العام الجاري.

ولفت المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن "الإشغالات في الغردقة وشرم الشيخ بلغت 35-40% في النصف الأول من هذا العام مقابل 20-23% قبل عام، مضيفا أن "الإشغالات في فنادق القاهرة بلغت نحو 45% في النصف الأول من هذا العام مقابل 27% قبل عام".

وتسهم السياحة بما يصل إلى 15% من الناتج القومي لمصر، وفق "رويترز"، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، لكنها تأثرت بشدة في ظل جائحة كورونا وإجراءات احتوائها.

وكانت الحكومة المصرية وافقت في وقت سابق من هذا الأسبوع على زيادة نسبة الإشغال في الفنادق السياحية والمطاعم والمقاهي، وكذلك السينمات والمسارح وخلافه، بطاقة استيعابية تصل إلى 70% بدلا من 50% كما كان بالسابق.

وأفادت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار في مصر، بوقت سابق، بأن إيرادات القطاع السياحي تراوحت بين 3.5 مليار و4 مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي 2021، في حين بلغ عدد السائحين الذين استقبلتهم البلاد نحو 3.5 مليون سائح.
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