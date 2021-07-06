الإفراج عن 13 محتجزا في الجزائر بعفو رئاسي

ذكرت صحيفة "الخبر" أن حوالي 13 معتقلا تم إطلاق سراحهم حتى يوم أمس بالجزائر في إطار عفو رئاسي كانت أعلنت عنه وزارة العدل.ونقلت الصحيفة عن اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، أن الخطوة طالت "محبوسين" من أربع ولايات هي قسنطينة، بسكرة، مستغانم، والجزائر العاصمة.وكشفت مصادر حقوقية عن أسماء المفرج وهم "أحمد بطروني، حكيم بوعيشي، توفيق ملاعب، قرنيطً أمين، حداد سعيد، أحمد الجزائري، منخل محمد الأمين، ميلود بن روان، مواوقة عقبة، لخليفة إبراهيم، بوالتوت عاطف، لمين درويش وحدادوا محمد اورمضان".ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة العدل الجزائرية كانت كشفت في بيانها أن هذا الإجراء "سيشمل 18 محبوسا في مرحلة أولى والعملية مستمرة".