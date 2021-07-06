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24 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين في اليابان جراء الانزلاقات الأرضية

Lebanon 24
06-07-2021 | 07:30
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أعلنت سلطات مدينة أتامي الساحلية بوسط اليابان أن 24 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين، بعد ثلاثة أيام على انزلاقات أرضية نجمت عن تساقط أمطار غزيرة جرفت عشرات المنازل.
      
وقال ساكي سايتو، رئيس بلدية المدينة خلال اجتماع متلفز مع مسؤولين محليين أن عشرات الأشخاص اتصلوا للإبلاغ بأنهم على قيد الحياة بعد أن نشرت السلطات قائمة بأسماء 64 شخصا يعتقد بأنهم كانوا في منطقة الانزلاقات. 
     
وأكد رئيس البلدية أن العديد من الأشخاص اتصلوا، قائلا: "الآن عدد الذين ليس هناك معلومات عنهم هو 24". 
     
وقد تضرر ما يقرب من 130 منزلاً ومبنى في أتامي عندما اجتاح سيل من الوحول جزءا من البلدة صباح السبت إثر أيام من تساقط أمطار غزيرة دمرت المنازل الواقعة على سفوح التلال وحولت المناطق السكنية إلى مستنقعات.
      
وتأكّد حتى الآن مقتل أربعة أشخاص، لكن السلطات المحلية لا تزال تسعى لكشف مصير عشرات المفقودين من المقيمين في القطاع الذي وقعت فيه الكارثة.
      
وصباح اليوم، استأنف أكثر من ألف جندي وعامل إغاثة أعمال البحث فيما تتضاءل الآمال في العثور على أحياء بين الأنقاض. 
     
وأظهرت صور التقطت جوا أكوام الوحول والركام في منطقة أتامي الشهيرة بينابيعها الدافئة.
     
وتقوم فرق الإنقاذ بالبحث بين أنقاض المنازل والوحول مع قرب انتهاء فترة 72 ساعة يقول الخبراء إنها حاسمة في السباق لإنقاذ أرواح. 
     
وقال سايتو "ليس هناك الكثير من الوقت، سنبذل كل جهودنا خلال الوقت المتبقي ونصلي أن نتمكن من العثور على أكبر عدد ممكن من الناس". 
     
وتشهد غالبية مناطق اليابان حاليا موسم أمطار يتسبب عادة بفيضانات وسيول وانزلاقات تربة.
      
ويرى علماء أن هذه الظاهرة تفاقمت بسبب تغير المناخ لأن ارتفاع الحرارة في الغلاف الجوي يجعله يحتفظ بكميات أكبر من المياه ما يزيد احتمالات هطول أمطار غزيرة.
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