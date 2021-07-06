عربي-دولي

وزير دفاع العدو الإسرائيلي يتقدم بعرض رسمي لإنقاذ لبنان.. هذا ما قاله

Lebanon 24
06-07-2021 | 08:30
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عرض وزير دفاع العدو الإسرائيلي بيني غانتس على لبنان، نقل مساعدات إنسانية إليه بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها.

وتقدم غانتس بهذا العرض رسميًا، اليوم، إلى قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان (اليونيفيل)، بحسب موقع هيئة البث الإسرائيلية "مكان".
المصدر: سبوتنيك
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