سلبيات في قدرات جيش العدو الاسرائيلي.. وصورة متشائمة عن استعداده لحرب قادمة

كتب موقع "عربي 21":

قال جنرالان إسرائيليان إن "الأوساط العسكرية تشهد في العامين الأخيرين نقاشات حية قادها رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي حول أفكار جديدة لتحقيق صورة النصر، رغم أن هذه الصورة مطلوب أن تتواءم بشكل جيد مع التحديات الماثلة أمام الجيش، التي تغيرت منذ تراجع تهديد الجيوش النظامية للدول العربية، وظهرت المنظمات العصابية، ما استوجب إحداث تغيير في مفهوم العقيدة العسكرية الإسرائيلية".

وأشارا إلى أن "التغييرات العسكرية في السنوات الأخيرة أدت لاستحداث أنماط قتال وتهديدات جديدة، وجيش إسرائيل الذي بني للتعامل مع الجيوش، وحمايتها من التهديد الوجودي بغزو أو حصار من قبل القوات النظامية، وجد نفسه ابتداء من الثمانينيات في مواجهة المنظمات التي تعمل بأساليب حرب العصابات، واستهدفت هجماتها الإسرائيليين بإطلاق النيران في مسارات شديدة الانحدار، بأحجام وكثافة ودقة زادت على مر السنين".وأوضحا أن "المعطيات العسكرية التي وجدت إسرائيل نفسها تواجهها تطلبت تحديد قواعد عمل جديدة، أولها تقصير مدة الأعمال العدائية، فلا يمكن لها أن تتحمل مواجهات طويلة الأمد، وهناك حاجة لتقليل الأضرار التي لحقت بالجمهور والبنية التحتية للدولة نتيجة للقتال، وتقليل تعرض الإسرائيليين للتهديد وشلل الاقتصاد، وتجنب الضغوط السياسية التي تزداد مع استمرار القتال، وتغمر الساحة الإعلامية العالمية بالصور القاسية".

وأضافا أن "القاعدة الثانية أن العدو سيتصرف بأكثر الطرق خطورة بالنسبة لإسرائيل، لأن أي قدرة يبنيها العدو ضدها سيمارسها في وقت يكسبه أكبر قدر من الفوائد، وتسبب لإسرائيل أكبر قدر من الضرر، ما يعني أن أي افتراض بأن العدو يبني القدرات ليس لتشغيلها، أو سينفذ خطته الحربية بطريقة تناسبنا، لا أساس له من الصحة، ومن ثم فهو خطير".

وأكدا أن "القاعدة الثالثة تتعلق ببناء الجيش الإسرائيلي، وتجهيزه للحرب، ما يتطلب النظر في التعامل مع السيناريو الأسوأ المحتمل، لأن إسرائيل لن تكون قادرة على التنبؤ بما ستكون عليه الظروف التي ستتطور إليها الحرب القادمة، وما الجبهات التي ستنشط فيها، وما السيناريوهات التي ستؤدي إليها، لأن كل واحدة منها ستعمل على إيجاد سيناريو مختلف، ليس لدينا القدرة على توقعها".

وأكدا أن "الحرب القادمة ستكون مختلفة عن تلك التي اتسمت بها حرب لبنان الثانية والجرف الصامد وحارس الأسوار في غزة، لأن الجيش الإسرائيلي لم يواجه بعض التحديات الماثلة اليوم منذ خمسة عقود، ما يعني أنها قد تتفاقم في العقد المقبل، خاصة تهديد حرية العمل في سلاح الجو، بعد أن تمتع بحرية كاملة في العمل في المجال الجوي، وأظهر قدرة على شن غارات من أجل القصف، وجمع المعلومات الاستخبارية".