سلبيات في قدرات جيش العدو الاسرائيلي.. وصورة متشائمة عن استعداده لحرب قادمة

كتب موقع "عربي 21":
قال جنرالان إسرائيليان إن "الأوساط العسكرية تشهد في العامين الأخيرين نقاشات حية قادها رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي حول أفكار جديدة لتحقيق صورة النصر، رغم أن هذه الصورة مطلوب أن تتواءم بشكل جيد مع التحديات الماثلة أمام الجيش، التي تغيرت منذ تراجع تهديد الجيوش النظامية للدول العربية، وظهرت المنظمات العصابية، ما استوجب إحداث تغيير في مفهوم العقيدة العسكرية الإسرائيلية".
وأضافا أن "القاعدة الثانية أن العدو سيتصرف بأكثر الطرق خطورة بالنسبة لإسرائيل، لأن أي قدرة يبنيها العدو ضدها سيمارسها في وقت يكسبه أكبر قدر من الفوائد، وتسبب لإسرائيل أكبر قدر من الضرر، ما يعني أن أي افتراض بأن العدو يبني القدرات ليس لتشغيلها، أو سينفذ خطته الحربية بطريقة تناسبنا، لا أساس له من الصحة، ومن ثم فهو خطير".