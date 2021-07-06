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زلزال یضرب جنوب إيران.. وهذه قوته

Lebanon 24
06-07-2021 | 10:30
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أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن زلزالا ضرب جنوب البلاد بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، عن مركز رصد الزلازل الوطني التابع لمؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران أن زلزالا قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر ضرب ضواحي بلدة محملة في محافظة فارس من بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع على عمق 12 كم وعلى خط طول 53.22 وخط عرض 27.75، على بعد 16 كيلومترا من بلدة محملة و25 كيلومترا من بلدة علامرودشت و25 كيلومترا من بلدة خنج في محافظة فارس.

وأكدت الوكالة أن المركز لم يرده أي تقارير عن خسائر مالية أو بشرية جراء الزلزال.
المصدر: سبوتنيك
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