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تناول الفطور وخطا بضع خطوات بعد الجراحة.. هذا ما كشفه الفاتيكان عن وضع البابا الصحي

Lebanon 24
06-07-2021 | 11:00
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أعلن الفاتيكان في بيان أن البابا فرنسيس الذي خضع الأحد لجراحة في القولون تناول الفطور وقرأ الصحف وخطا بضع خطوات صباح اليوم، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

وأوضح البيان أن البابا البالغ ال84 من العمر "ارتاح جيدا الليلة الماضية. وصباح اليوم تناول الفطور وقرأ صحفا ونهض للسير قليلا. والفحوص الروتينية جيدة".

وأمس، اعلن الفاتيكان أن العملية تقررت لعلاج تضيق رتجي، أو تضييق جزء من الأمعاء الغليظة، ويتوقع أن يمكث البابا في مستشفى جيميلي في روما "لأسبوع تقريبا في حال لم تطرأ مضاعفات".

وكانت تقارير صحافية إيطالية قد تحدثت عن حدوث مضاعفات صحية للبابا فرنسيس أثناء الجراحة التي أجريت بالمنظار أولا، ثم عبر جراحة تقليدية استمرت 3 ساعات تقريبا، لازالة نصف القولون".
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