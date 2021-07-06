اتفاق جديد.. إسرائيل وكوريا الجنوبية تتبادلان لقاحات ”كورونا“

أعلنت وسائل إعلام إسرَائيلية، الثلاثاء، أنّ إسرائيل وكوريا الجنوبية توصلتا إلى اتفاق بشأن تبادل اللقاحات.ووفقاً للتقارير، فإنّ الاتفاق ينص على أن تزود إسرَائيل سيول على الفور، بـ700 ألف جرعة من لقاح "فايزر" شارفت صلاحيتها على الانتهاء، وذلك لافساح المجال أمام كوريا الجنوبية بتطعيم مواطنيها حتى نهاية شهر تموز الجاري.وفي المقابل، ستتلقى إسرَائيل نفس عدد الجرعات من الطلبات الكورية الجنوبية لدى شركة فايزر، وذلك في شهري أيلول وتشرين الأول.ووفقاً لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد قال رئيس الوزراء الإسرَائيلي، نفتالي بينيت، في بيان إن "صفقة تبادل لقاحات كورونا مربحة للجانبين".وكانت إسرائيل أعلنت سابقاً، أنها مخزونها من لقاحات شركة فايزر، ينتهي صلاحيته في شهر تموز الجاري. وفي هذا الإطار، أعرب العديد من المسؤولين في وزارة الصحة الاسرائيلية عن قلقهم من فقدان مئات الآلاف من اللقاحات، وهو الأمر الذي دفع بالوزارة لإجراء اتصالات متقدمة مع بريطانيا بشأن التبادل، لكن المفاوضات لم تصل إلى نتيجة.وبحثت إسرائيل مع شركة "فايزر" المصنعة للقاح إمكانية تمديد صلاحية اللقاحات كما يحصل في أنواع أخرى من الأدوية، لكن الشركة رفضت طلب تمديد صلاحية اللقاحات إلى ما بعد يوليو/تموز، وفق ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرَائيل".وفي حال لم تتوصل إسرَائيل لصفقة تبادل اللقاحات مع إحدى الدول، فإنها كانت ستضطر إلى إتلاف 1.4 مليون لقاحاً موجوداً في ثلاجات وزارة الصحة الإسرَائيلية.