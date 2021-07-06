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عربي-دولي
العراق.. عبوات ناسفة تستهدف رتلا للقوات الأميركية بالأنبار
Lebanon 24
06-07-2021
|
12:30
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انفجرت أربعة عبوات ناسفة، الثلاثاء، مستهدفة رتلا لوجستيا أميركيا في محافظة الأنبار غربي العراق.
ووفقاً لشبكة "سكاي نيوز عربية"، فإنّ الهجوم وقع في مدينة الفلوجة شرق محافظة الأنبار، وهو يأتي بعد ساعات من محاولة هجوم كانت تستهدف مقر السفارة الأميركية في العاصمة بغداد.
وذكرت مصادر أمنية عراقية أنه تم اعتراض طائرة مسيرة وإسقاطها قرب مقر السفارة الأميركية دون وقوع ضحايا.
والطائرات المسيرة هو أسلوب الهجمات الجديد الذي يستهدف المصالح الأميركية في العراق.
والاثنين، تعرصت قاعدة عين الأسد، التي تضم عسكريين أميركيين في محافظة الأنبار غرب العراق لهجوم بثلاثة صواريخ، وفق متحدث رسمي باسم قوات التحالف الدولي.
والقوات الأميركية الموجودة في الأنبار هي ضمن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي.
وحتى الآن، لم تتبن أي جهة مسؤولية هذه الهجمات، لكن الولايات المتحدة تتهم المجموعات الموالية لإيران بالوقوف وراء هذه الهجمات.
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