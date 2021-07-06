عربي-دولي

"كورونا" يفتك بروسيا.. السلطات أهدرت كل الفرص للتغلب على الوباء

Lebanon 24
06-07-2021 | 17:00
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نشرت مجلّة "فوريس بوليسي" تقريراً جديداً سلطت الضوء فيه على تعاطي روسيا مع أزمة وباء "كورونا"، معتبرة أنّ أسلوبها كان فظيعاً جداً على هذا الصعيد.

وحمل تقرير المجلة عنوان "الفظاعة المروعة للاستجابة الفاشلة للوباء"، وكشف أن الكرملين عمد إلى إخفاء بيانات حقيقية منذ بدء انتشار فيروس "كورونا" عام 2019.

وحالياً، فإنّ روسيا تشهد ارتفاعاً حاداً في الإصابات بالفيروس، في حين أن السلطات المعنية تفرض إجراءات عديدة لدفع الناس نحو تلقي اللقاحات المحلية وذلك وسط مخاوف كبيرة منها في أوساط المواطنين هناك.

ووفقاً للبيانات المتوفرة، فإنّه تم تطعيم حوالى 12% من الروس، في وقت تلقى 4.7% جرعة واحدة فقط، في حين أن 35% من المواطنين قالوا إنهم غير مستعدين للحصول على اللقاح.

ومؤخراً، كشف عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أنّ "محتور دلتا مسؤول عن 90% من الإصابات الجديدة في العاصمة الروسية".

إهدار كل فرصة للتغلب على الوباء
وفي سياق التقرير، أشارت المجلة إلى أنّ "السلطات الروسية أهدرت كل فرصة للتغلب على الوباء"، لافتة إلى أن "تفشي المرض أدى إلى تفاقم أزمة الثقة بين الحكومة الروسية والمواطنين في البلاد".

ورأى التقرير أيضاً أنّ "اقتراب الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، قد تزيد من صعوبة مكافحة الوباء، لأن حزب روسيا الموحدة الحاكم قد يكون أكثر تردداً في فرض إجراءات لا تحظى بشعبية مثل الإغلاق".

ومع ذلك، فقد أشار التقرير إلى أنّ "السلطات الصحية في موسكو أمرت بالتطعيمات الإجبارية لفئات معينة من الموظفين العموميين والعاملين في صناعة الخدمات ومنعت الأشخاص غير المطعمين من دخول الحانات والمطاعم، ما أوجد سوقاً سوداء مزدهرة لشهادات التطعيم المزيفة".

ونقلت المجموعة عن تقارير أخرى قيام الروس بـ"دفع رشاوى" للتخلص من جرعة لقاحهم وحقنهم بمحلول ملحي بدلاً من ذلك.

وكان الكرملين قد أقر الأسبوع الماضي، بأن روسيا قد لا تحقق المستوى المستهدف، وهو تطعيم 60% من الروس، بحلول الخريف، بسبب بطء الإقبال على التطعيم.
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