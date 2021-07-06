عربي-دولي

إيران تؤكد حدوث عمل تخريبي استهدف أحد مباني منظمة الطاقة لديها

Lebanon 24
06-07-2021 | 10:46
A-
A+
Doc-P-840216-637611904668488399.jpg
Doc-P-840216-637611904668488399.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، "حدوث عمل تخريبي في 23 حزيران الماضي، استهدف أحد مباني منظمة الطاقة"، لافتة إلى أن "هذا العمل لم يؤد إلى أضرار هامة بشرية أو في المعدات"، وفق ما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وقال المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي: "الحادثة التي تعرض لها مبنى تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية أدى إلى إيجاد حفرة في سقف المبنى فقط"، مشيرا إلى أن "الصورة عبر الأقمار الصناعية التي نشرتها وسائل الإعلام التقطت أثناء إزالة السقف وتغييره".

وأضاف ربيعي: "العمليات التخريبية التي تتعرض لها منشآتنا النووية لن تؤثر على نشاطنا النووي"، مؤكدا أن  "قدرات إيران النووية ازدادت بعد كل عمل تخريبي تعرضت له".
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2021-07-06
11:30 | 2021-07-06
11:00 | 2021-07-06
10:30 | 2021-07-06
10:00 | 2021-07-06
09:30 | 2021-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website