دراسة تكشف: النفط وإسرائيل ليسا من أولويات أميركا الحاسمة بالشرق الأوسط

وجاء ذلك في دراسة صادرة عن مؤسسة راند في شهر شباط 2021، وذلك في أعقاب انتقال دفة قيادة الإدارة الأميركية إلى جو بايدن وفريقه، وهي بعنوان "إعادة تشكيل الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط: شراكات مستدامة واستثمارات استراتيجية".وقد ترجم مركز الزيتونة للدراسات، ومقره العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن سلسلة ترجماته، هذه الدراسة، بناء على أهمية المركز أولا وأهمية التوصيات الصادرة عن الدراسة، لا سيما أنها أيضا تأتي مع تغير الإدارة الأميركية، حيث إن سلوك إدارة بايدن يبتعد عن السلوك اليميني الشعبوي المندفع الذي اتسمت به إدارة ترامب، وأقرب إلى السلوك المؤسسي التقليدي للإدارة الأميركية.ورأت هذه الدراسة أن السياسات طويلة الأمد للولايات المتحدة في المنطقة لم تحقق مصالحها ولم تساعدها في التكيّف مع المعطيات الإقليمية الجديدة والضرورات الاستراتيجية. وبالتالي فإنها تطرح أسئلة جدية حول مزايا اعتماد سياسة أميركيةبديلة في الشرق الأوسط، ترتبط فيها الأهداف الاستراتيجية بفهم أوسع لمبدأ الاستقرار، بحيث تعطي الأولوية لخفض الصراع، وتحسين الحوكمة، وزيادة النمو والتنمية والاستثمار الاقتصادي والدبلوماسي.كما تُنبّه الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر في موضوع الشراكة المبنية على مبيعات الأسلحة لدول الحلفاء في المنطقة، ذلك لأنه مع حدوث أي تغييرات في السياسة الخارجية لهؤلاء الحلفاء، فقد تقع الولايات المتحدة تحت خطر تسرب هذه التكنولوجيا لمنافسيها بحيث يقومون بتطويرها سريعاً واستخدامها ضدها.وتقدم هذه الترجمة مادةً مكثّفة للدراسة وأفكارها في نحو 6 آلاف كلمة، مع الإشارة إلى أن الدراسة مكونة في أصلها من 187 صفحة، وهي من إعداد مجموعة من الباحثين، أبرزهم البروفيسورة داليا داسا كاي، الباحثة في مركز ويلسون ومؤسسة راند، والتي شغلت سابقاً منصب مديرة مركز راند للسياسة العامة في الشرق الأوسط، وكذلك جيف مارتيني وهو كبير باحثي مؤسسة راند لمنطقة الشرق الأوسط.وتندرج هذه الترجمة وفق المركز في إطار ضرورة نشر الوعي حول التخطيط والتغيير المحتمل لسياسات الولايات المتحدة تجاه المنطقة.