خلال شهر واحد.. قتل 8 أشخاص بإطلاق النار على رؤوسهم في مخيم الهول

أحصت قوات سوريا الديموقراطية مقتل 8 أشخاص على الأقل بإطلاق النار على رؤوسهم خلال شهر حزيران داخل مخيم الهول في شمال شرق سوريا.وفي تقريرها الشهري، أفادت قوات سوريا الديموقراطية، الذراع العسكري للإدارة الذاتية الكردية، عن "مواصلة خلايا تنظيم داعش الإرهابية نشاطها داخل مخيم الهول عبر تنفيذ مزيد من عمليات القتل بحق القاطنين الذين يبتعدون عن أفكار التنظيم المتشددة".ويؤوي المخيم قرابة 62 ألف شخص، نصفهم عراقيون، بينهم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي تنظيم داعش الأجانب ممن يقبعون في قسم خاص وقيد حراسة مشدّدة، وفق الأمم المتحدة، التي حذرت من "حالات تطرف".وأحصت قوات سوريا "قتل ثمانية أشخاص من الجنسيتين السورية والعراقية بإطلاق النار على رؤوسهم وإصابة امرأة روسية". وبين القتلى فتى عراقي (16 عاماً) وشقيقتان سوريتان، إحداهما تبلغ 17 عاماً.وكانت الإدارة الذاتية أحصت في وقت سابق مقتل أكثر من 47 آخرين منذ مطلع العام داخل المخيم المكتظ، حيث يشكل النساء والأطفال 93 في المئة من القاطنين فيه.وأحصت الامم المتحدة مطلع العام انخفاض عدد حراس المخيم من 1500 في منتصف العام 2019 الى 400 نهاية العام الماضي.وقالت قوات سوريا الديموقراطية إنها أحبطت فرار 42 امرأة ورجل و43 طفلاً من جنسيات مختلفة خلال الشهر الماضي.وأسفرت عملية أمنية تولتها داخل المخيم نهاية آذار عن توقيف 125 عنصراً من التنظيم، قالت إن بينهم مسؤولين عن عمليات القتل.ونبّهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسبوع الماضي إلى أنّ "مئات الأطفال، غالبيتهم فتيان لا تتجاوز أعمار بعضهم 12 عاماً، محتجزون في سجون للبالغين، وهي أماكن لا ينتمون إليها ببساطة".