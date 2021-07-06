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توقيف باحث ألماني بتهمة التجسس لصالح الصين

Lebanon 24
06-07-2021 | 15:00
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أوقف خبير سياسي ألماني يدير مجموعة دراسات للاشتباه بقيامه بالتجسس لصالح أجهزة الاستخبارات الصينية بين 2010 و2019، على ما أعلنت النيابة العامة الفدرالية الألمانية الثلاثاء.

وأوضحت النيابة العامة في بيان أن المشتبه به "كلاوس ل." أوقف أمس الاثنين، وقد يوضع في الحجز الاحتياطي، زود أجهزة استخبارات صينية بمعلومات "حصل عليها بشكل رئيسي بفضل معارفه السياسية الرفيعة المستوى" التي أقام علاقات معها في إطار إدارته لمجموعة الدراسات منذ 2001، وذلك لقاء "مكافآت مالية".

وكان كلاوس مستهدفا بمذكرة توقيف صدرت في 21 حزيران عن محكمة ميونيخ، وتمكن من إضفاء "أهمية دولية" على مجموعته بفضل "سمعته العلمية والشبكات التي نسجها على مدى سنوات عديدة".

وتواصل عناصر من أجهزة استخبارات صينية معه خلال جولة كان يقوم بها في شنغهاي عام 2010 لإلقاء محاضرات.

وذكرت النيابة العامة الفدرالية الموكلة قضايا التجسس الدولي أن "عناصر جهاز استخبارات صيني أجروا اتصالا مع المشتبه به لحضه على التعاون".

وتابعت النيابة أنه "خلال الفترة التالية حتى تشرين الثاني 2019، قام المشتبه به بتزويد جهاز الاستخبارات الصيني بمعلومات بانتظام قبل أو بعد زيارات دولة أو مؤتمرات متعددة الأطراف، وكذلك حول بعض مواضيع الساعة".

وأوضحت أن كلاوس ل. "حصل عليها بشكل أساسي بفضل معارفه السياسية الكثيرة الرفيعة المستوى التي اكتسبها بواسطة المعهد الذي كان يديره" مضيفة أنه "في المقابل، تلقى المشتبه به تمويلا للتوجه إلى الاجتماعات مع ضباط الاستخبارات الصينية" و"تقاضى مكافآت".

وواجهت ألمانيا مؤخرا قضية تجسس أخرى تتعلق بروسيا، إذ أعلن القضاء الألماني في 21 حزيران عن توقيف عالم روسي يعمل في جامعة للاشتباه بقيامه بأنشطة تجسس لحساب موسكو.
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