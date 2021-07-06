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عربي-دولي
الجيش الأميركي: أنجزنا أكثر من 90% من عملية الانسحاب الكاملة من أفغانستان
Lebanon 24
06-07-2021
|
23:30
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أعلن الجيش الأميركي أنه انجز بنسبة "تتجاوز تسعين في المئة" انسحابه النهائي من افغانستان الذي بدأه في ايار، بعد نحو عشرين عاماً من تدخله العسكري في هذا البلد مع حلف شمال الاطلسي إثر اعتداءات 11 ايلول 2001.
وقال الجيش في بيان إن "عملية الانسحاب تتواصل. تعتبر القيادة المركزية الأميركية أننا انجزنا أكثر من تسعين في المئة من عملية الانسحاب الكاملة".
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