سبح لرؤيته وصافحه.. مواطن يكشف عن "أمنية غريبة" لملك الأردن في عرض البحر (فيديو)

ويظهر في الفيديو تلبية ملك الأردن لطلب المواطن الذي رغب في مقابلته.وبعد حصول المواطن على الموافقة على مقابلة الملك عبد الله الثاني، سبح سريعا ناحية قاربه وصافحه، ودار حديثا وديا بينهما، حيث أعرب له عن رغبته في الزواج.