عربي-دولي

سبح لرؤيته وصافحه.. مواطن يكشف عن "أمنية غريبة" لملك الأردن في عرض البحر (فيديو)

Lebanon 24
06-07-2021 | 23:49
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استطاع مواطن أردني من السباحة في خليج العقبة والوصول إلى زورق عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، حيث صافحه طالباً منه تحقيق أمنية له.
ويظهر في الفيديو تلبية ملك الأردن لطلب المواطن الذي رغب في مقابلته.

وبعد حصول المواطن على الموافقة على مقابلة الملك عبد الله الثاني، سبح سريعا ناحية قاربه وصافحه، ودار حديثا وديا بينهما، حيث أعرب له عن رغبته في الزواج. 
 
المصدر: وكالات
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