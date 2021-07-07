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عربي-دولي
زيارة خالد بن سلمان إلى واشنطن.. هذه الملفات على الطاولة
Lebanon 24
07-07-2021
|
00:30
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أشار البيت الأبيض إلى أنه يتوقع أن تكون قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي على رأس جدول أعمال الاجتماع مع نائب وزير الدفاع السعودي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إنه "من المرجح أن تتطرق المحادثات مع الأمير خالد، نجل العاهل السعودي الملك سلمان وشقيق ولي العهد الأمير محمد، إلى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018".
وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق، إلى أنه من المقرر أن يصل الأمير خالد بن سلمان إلى واشنطن في وقت تشهد فيه العلاقات مع الولايات المتحدة توترا.
وشغل الأمير خالد منصب سفير السعودية لدى واشنطن، من المتوقع أن يلتقي بالعديد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والبيت الأبيض، بما في ذلك مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان.
وبحسب الصحيفة، سيهيمن عدد من القضايا على جدول أعمال الزيارة، بما في ذلك الأمن في العراق وسوريا، والحرب المستمرة والأزمة الإنسانية وجهود التوسط لوقف إطلاق النار في اليمن، والوضع في فلسطين ومخاوف الجانب السعودي بشأن محادثات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المتجددة مع إيران بشأن برنامجها النووي.
المصدر: وكالات
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