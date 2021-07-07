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هجوم بطائرة مسيرة استهدف مطار أربيل بكردستان (فيديو)

Lebanon 24
07-07-2021 | 01:00
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استهدف هجوم، ليل الثلاثاء-الأربعاء مطار أربيل في كردستان العراق، حسب ما أكده جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم.

 

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان قوله إن الهجوم على المطار، الذي يقع على مقربة من القنصلية الأميركية في المدينة، تم بطائرة مسيرة مفخّخة.

 

ولم يسفر الهجوم عن خسائر بشرية أو أضرار مادية، بل أدّى فقط إلى "احترق أعشاب".

لقطات مصورة تظهر القصف الذي تعرض له #مطار_أربيل شمال #العراق#العربية pic.twitter.com/lClTiN9iYO

 
 
 

وأكد التحالف الدولي لمحاربة داعش "سقوط مسيرة بالقرب من قاعدة أربيل الجوية"، مشيراً لعدم وقوع خسائر بشرية أو مادية.

 

بدورها قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن "التقارير الأولية تشير إلى عدم حدوث أضرار بمطار أربيل أو إصابات أو خسائر في الأرواح".

 

من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمنيين قولهم إن الهجوم "استهدف قاعدة أميركية في مطار أربيل".

 

وقد استأنف مطار أربيل الملاحة الجوية تدريجياً، بعد توقفها لفترة وجيزة إثر الهجوم. وقد أبلغ مدير مطار أربيل أحمد هوشيار وكالة الأنباء العراقية أن حركة الطيران في المطار "اعتيادية"، مؤكداً أنه لا وجود لأي حرائق في المطار.

 

من جهته، اعتبر ‏محافظ أربيل أوميد خوشناو أن "ما تعرض له مطار أربيل الدولي عمل إرهابي بامتياز".

 

وجاء الهجوم بعد يوم من هجمات بصواريخ وطائرة مسيرة على قاعدة عين الأسد الجوية، التي تستضيف قوات أميركية، والسفارة الأميركية في بغداد.

 

 

 

 

 

 

المصدر: العربية
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