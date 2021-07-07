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البنتاغون لا يستبعد أن يكون اللقاح ضد كورونا "إلزاميا"

Lebanon 24
07-07-2021 | 02:00
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي، أمس الثلاثاء، إن الوزارة ستنظر في احتمال جعل اللقاحات المضادة لكورونا "إلزامية".

وذكر كيربي أن البنتاغون سيدرس احتمال جعل لقاحات كورونا "إلزامية"، وذلك في حال صادقت إدارة الغذاء والدواء على فعاليتها.
وقال كيربي إن 69 في المئة من مجموع أفراد القوات المسلحة الأميركية وموظفي وزارة الدفاع المدنيين والمتعاقدين البالغ عددهم قرابة 6 ملايين شخص، قد تلقوا جرعتي اللقاح حتى الأول من يوليو الجاري.
يشار إلى أن أكثر من 330 مليون أميركي تلقوا، إلى غاية اليوم، اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19"، من بينهم 157 مليون تلقوا الجرعتين، مما يعني أن 47.9 في المئة من ساكني الولايات المتحدة تم تطعيمهم بشكل كامل.
وفي أواخر حزيران الماضي، أقر البيت الأبيض بالإخفاق في تحقيق هدف الرئيس الأميركي جو بايدن، المتمثل في تطعيم 70 بالمئة من البالغين الأميركيين جزئيا ضد فيروس كورونا، بحلول ذكرى عيد الاستقلال في الرابع من تموز.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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