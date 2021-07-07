لهذا السبب اعتذر روحاني من الإيرانيين

اعتذر الرئيس الإيراني حسن روحاني لشعبه عن انقطاع الكهرباء على نطاق واسع وسط موجة حارة مما أثار انتقادات واسعة النطاق واحتجاجات في الشوارع.وقال روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي "أعتذر لشعبنا العزيز الذي واجه مشكلات ومعاناة في اليومين الماضيين وأحثه على التعاون بترشيد استهلاك الكهرباء. الشعب يشكو من انقطاع الكهرباء وهو على حق".وأضاف: "لا لوم على وزارة الطاقة... لكن يتعين على الوزير أن يفسر للشعب المشكلة ويتعين أن نجد لها حلا".وألقى المسؤولون باللوم في ذلك على زيادة الطلب على الكهرباء إلى جانب نقص الأمطار مما خفض إنتاجها من مساقط المياه.وذكرت وسائل إعلامية إيرانية أن بعض السكان الغاضبين تجمعوا في عدة مدن للاحتجاج على انقطاع الكهرباء الذي لا يأتي عادة متوافقا مع جداول انقطاع الكهرباء التي توردها شركة الكهرباء الحكومية.وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية في تقرير من بلدة كوردكوي في شمال شرق البلاد "المحتجون قالوا إن تواتر انقطاع الكهرباء سبب مشكلات عديدة منها انقطاع المياه في الشقق السكنية وفساد لحوم ودواجن ومواد غذائية أُخرى تحتاج للتبريد كما عطل أجهزة كهربائية منزلية".