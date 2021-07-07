عربي-دولي

الحزب الجمهوري الأميركي ينفي اختراق قراصنة روس حواسيب تابعة له

Lebanon 24
07-07-2021 | 03:00
A-
A+
Doc-P-840370-637612394816042882.jpg
Doc-P-840370-637612394816042882.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نفى الحزب الجمهوري الأميركي، والسفارة الروسية بالولايات المتحدة، التقارير حول اختراق قراصنة تابعين للحكومة الروسية أنظمة حواسيب اللجنة الوطنية بالحزب الجمهوري.

 

وقالت مديرة الاتصالات بالحزب الجمهوري، دانييل ألفاريز، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، إن "ما نشر في وسائل الإعلام ليس صحيحا (في إشارة إلى خبر يتحدث عن اختراق روسي لأنظمة حواسيب اللجنة الوطنية للحزب)".

 

من جهتها، نفت سفارة روسيا في الولايات المتحدة تقارير عن مزاعم انتهاك "قراصنة الحكومة الروسية" لأنظمة الكمبيوتر الخاصة باللجنة الوطنية الجمهورية.

 

وأوضحت السفارة في بيان، أنه "انتبهنا إلى ما نشرته وكالة بلومبرغ، في 6 تموز حول الانتهاك المزعوم من قبل قراصنة الحكومة الروسية لأنظمة الكمبيوتر الخاصة باللجنة الوطنية الجمهورية".

 

وأضافت، "نرفض بشدة مثل هذه الافتراءات. ونؤكد أن الحزب نفسه نفى حقيقة وجود عنصر إلكتروني وقالت السفارة لا يوجد دليل على وقوع الهجوم".

 

 

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2021-07-07
05:00 | 2021-07-07
04:30 | 2021-07-07
04:00 | 2021-07-07
03:30 | 2021-07-07
03:30 | 2021-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website