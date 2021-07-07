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عربي-دولي
عبّاس يتّصل بريفلين مودّعاً: نأمل تحقيق السلام بأقرب وقت
Lebanon 24
07-07-2021
|
05:00
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أجرى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس اتصالاً بالرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته، رؤوفين ريفلين، لمناسبة انتهاء مهامه.
وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام إسرائيلية، فقد أعرب عباس عن أمله بـ"تحقيق السلام بين الجانبين في أقرب وقت ممكن"، وفق بيان مكتب الرئيس الفلسطيني.
من جانبه، شكر الرئيس ريفلين، محمود عباس على هذا الاتصال.
هذا وكشف موقع "والا" العبري نقلاً عن مسؤول إسرائيلي أن المكالمة تم تنسيقها من قبل منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية، غسان عليان.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية الرئيس الإسرائيلي التي استمرت 7 سنوات، تنتهي اليوم الأربعاء، إذ سيؤدي يتسحاك هرتسوغ اليمين الدستورية في الكنيست ليصبح الرئيس الـ11 لإسرائيل.
المصدر:
روسيا اليوم
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