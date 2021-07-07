لعب دوراً بارزاً في محادثات الرياض-طهران.. ماذا بعد زيارة خالد بن سلمان إلى واشنطن؟

وقال البيت الأبيض في بيان، إن سوليفان التقى بن سلمان لمناقشة "الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، والأمن الإقليمي، والالتزام الأميركي بمساعدة المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها فيما تواجه هجمات من الجماعات المتحالفة مع إيران".بدوره، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن وكيل وزارة الدفاع للسياسة كولين كال التقى بن سلمان "لإعادة التأكيد على العلاقة الدفاعية الأميركية السعودية"، مضيفاً أنّ الجانبيْن ناقشا الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن والتزام الولايات المتحدة والسعودية بمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار. ووجه كارل الشكر للأمير خالد على العمل الوثيق والبناء مع المبعوث الأميركي الخاص تيم ليندركينغ لإنهاء الحرب في اليمن وأدان هجمات الحوثيين عبر الحدود".وتابع المتحدث باسم البنتاغون بالقول إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن "انتهز الفرصة أيضاً لأخذ بضع لحظات من المشاركة للتعبير عن التزامنا بعلاقتنا الدفاعية مع المملكة العربية السعودية ومناقشة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما شارك رئيس الأركان مارك ميلي في جزء من الاجتماع مع نائب وزير الدفاع السعودي لمناقشة المناورات العسكرية بين البلدين.وبحسب كيربي فإنّ المسؤولين الأميركيين بحثوا سبل مواجهة المسيرات المسلحة مع السعودية "التي باتت أسلحة مفضلة بشكل متزايد في الشرق الأوسط"؛ تستخدم هذه الأسلحة لضرب الأهداف الأميركية والسعودية في المنطقة.في تقرير له، تناول موقع "المونيتور" الأميركي أهمية الزيارة، قائلاً: "على الرغم من وعود الرئيس جو بايدن خلال حملته الانتخابية، يبدو أنّ إدارته تقلب الصفحة حول دور السعودية في مقتل الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست" جمال خاشقجي"؛ إشارة إلى أنّ زيارة بن سلمان هي الأرفع منذ مقتل خاشقجي في العام 2018. وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي قالت إنه من المرجح أن تتطرق المحادثات إلى مقتل خاشقجي.الموقع الذي قال إنّ الولايات المتحدة لم تعلن مسبقاً عن زيارة بن سلمان، أضاف: "على الرغم من وصف بايدن السعودية بأنّها دولة "منبوذة" خلال حملته الانتخابية، ما زالت إدارته تنظر إلى قوة الرياض الاقتصادية باعتبارها ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط، حيث يصب المسؤولون الأميركيون تركيزهم في مكان آخر".وبعدما تطرّق "المونيتور" إلى ترحيب إدارة بايدن بالجهود السعودية الرامية إلى خفض التوترات في المنطقة مع إيران والمصالحة مع قطر، لفت إلى أنّ المسؤولين الأميركيين يأملون خفض التوترات بين الرياض وطهران ووكلاء الجانبيْن في المنطقة. وكشف الموقع أنّ الأمير خالد لعب دوراً بارزاً على مستوى المحادثات الأخيرة مع إيران في بغداد.على صعيد المرحلة المقبلة، قال الموقع إنّ المسؤولين الأميركيين لم يكشفوا بعد عن تطورات جديدة، إن وجدت، عقب زيارة بن سلمان، مشيراً إلى أنّ كيربي امتنع عن التعليق حول ما إذا طلب السعوديون دعماً إضافياً في ظل استمرار هجمات الحوثيين.يُذكر أنّ زيارة بن سلمان تأتي بعد قرار البنتاغون سحب عدد من أنظمة الدفاع الجوي ووحدة دفاع صاروخية باليستية واحدة على الأقل من السعودية في الأشهر الأخيرة. لقراءة المقال كاملاً على "المونيتور"