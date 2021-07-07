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الاستخبارات الكورية الجنوبية تعلق على ما يشاع حول صحة الزعيم "كيم جونغ أون"

Lebanon 24
07-07-2021 | 05:30
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قالت المخابرات الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، إن الزعيم الشمالي كيم جونغ أون، يدير شؤون الدولة "بشكل طبيعي" رافضة شائعات بأنه فقد وعيه بسبب مشاكل صحية.
 
وقد انتشرت شائعات في وقت سابق من اليوم تفيد بأن كيم لا يزال فاقدا للوعي بعد إصابته بنزيف في المخ وأن الانقلاب الذي قاده عمه كيم بيونغ إيل أجبره على التنحي عن السلطة.
 
وقال جهاز المخابرات الوطني في بيان: "قررنا أن التكهنات بشأن صحة كيم لا أساس لها من الصحة وفقا لما توصلنا إليه حتى الآن ترأس كيم جونغ أون اجتماع المكتب السياسي طوال يوم 29 يونيو ويتولى شؤون الدولة بشكل طبيعي كرئيس لها".
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