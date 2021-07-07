هذه هي حقيقة اقتحام المصرف الروسي

تحولت عملية اقتحام فرع مصرفي في مدينة تيومين الروسية من قضية أمنية خطيرة إلى حادثة هزلية تبعث على الضحك والأسى معا، وذلك بعد تصريح طريف من المتورط في الهجوم.وذكرت وسائل إعلام روسية أن صاحب الفعلة صرح بأن ممثلا روسيا ومخرجا شهيرا يدعى فيودور بوندارتشوك طلب منه الاستيلاء على المصرف، وزعم أن المخرج بعث له برسالة ووعده بأداء دور في أحد أفلامه.وحاول المهاجم أن يوهم رجال الأمن بأن كل ما جرى هو مشهد من مشاهد الفلم المزعوم.سخرية القدر شاءت أن يكون بين آخر أعمال هذا المخرج الروسي الشهير مسلسل بعنوان "المعتوه"!