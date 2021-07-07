عربي-دولي

الجيش المصري يستخدم راجمات الصواريخ ضد أهداف بحرية تدريبية

Lebanon 24
07-07-2021 | 06:30
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شهدت تدريبات Qader-2021 واسعة النطاق التي أجراها الجيش المصري استخدام راجمات الصواريخ عيار 122 ملم لتوجيه ضربات إلى أهداف بحرية تدريبية.

وقد نشر الجيش المصري على "تويتر" مقطع فيديو أظهر رمايات راجمات الصواريخ ذات 30 سبطانة والتي تعتبر نسخا كورية شمالية لراجمات الصواريخ سوفيتية الصنع "بي إم – 21" ( غراد).

وقد تم وضع تلك النسخ على منصات قاطرات المدفعية "آتي إس – 59 غي" التي صدّرها الاتحاد السوفيتي لمصر في سبعينيات القرن الماضي. وإنها استخدمت خلال فترة طويلة لقطر مختلف أنواع المدافع  بوزن 1400 كيلوغرام ومدافع عيار 130 ملم من طراز "إم 46" على سبيل المثال.

وتميزت تلك القاطرات بقدرة عالية على الأمان واجتياز الحواجز. وقد أدخل الجيش المصري تعديلات في تصميمها لمواصلة استخدامها.

يذكر أن راجمات الصواريخ "غراد" يستخدمها الجيش الروسي كذلك للدفاع عن السواحل. وقد صمم المهندسون الروس على أساس راجمة الصواريخ "غراد" مجمعا صاروخيا  من طراز "دامبا" يستخدم لتدمير الغواصات صغيرة الحجم والضفادع البشرية.
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