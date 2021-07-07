بوتين: الجرائم السيبرانية والهجرة غير الشرعية تحديات مشتركة لكل الدول الأوروبية

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن مراعاة متطلبات الأمن البيئي ومكافحة الجرائم السيبرانية ومواجهة الهجرة غير الشرعية تحديات مشتركة لكل الدول الأوروبية.وقال بوتين في خطاب موجه للمشاركين في مؤتمر رؤساء مكاتب الادعاء العام في الدول الأوروبية، المنعقد في سان بطرسبورغ: "تستحق القضايا الأخرى المدرجة على جدول الأعمال أكبر قدر من الاهتمام. وبينها مراعات قواعد ومتطلبات الأمن البيئي ومكافحة الجرائم السيبرانية ومواجهة الهجرة غير الشرعية".وأضاف: "تعد هذه القضايا مشتركة لكل البلدان الأوروبية. وعلى مدى فعالية استجابتنا لها يتوقف الاستقرار والنظام في المجتمع والتنمية الثابتة لدولنا والقارة كلها إلى حد كبير".