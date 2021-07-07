قاذفتان استراتيجيتان روسيتان فوق المياه الدولية في البحر الأسود.. ما السبب؟

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو-22 إم3" قامتا بدورية فوق المياه الدولية بالبحر الأسود.



وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن القاذفتين نفذتا مهمتهما المقررة تحت حماية مقاتلتين من طراز "سو-30 إم2" تابعتين للمنطقة العسكرية الجنوبية، وأن المهمة استغرقت نحو 5 ساعات.