وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الهندي في طهران

التقى وزير الخارجية الهندي، الذي وصل إيران لإيصال رسالة تهنئة خطية من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إلى الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي، مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف.





وأضاف البيان أن الجانبين شددا على ضرورة تعزيز الحوار الأفغاني كي يؤدي إلى شراكة سياسية شاملة في أفغانستان. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان: "إضافة إلى القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات في المنطقة ناقش وزير الخارجية الهندي سوبر امانيام جايشانكار، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، الوضع في أفغانستان، وآفاق محادثات فيينا، والتعاون في مجال النقل والاتصالات بما في ذلك التعاون في تشابهار، لتعزيز التقارب في المنطقة".وأضاف البيان أن الجانبين شددا على ضرورة تعزيز الحوار الأفغاني كي يؤدي إلى شراكة سياسية شاملة في أفغانستان.

وفي إشارة إلى المحادثات الجارية بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" في طهران، شكر وزير الخارجية الهندي إيران على جهودها لتقريب الجانبين من حل سياسي شامل.