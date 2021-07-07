مصر ترسل 4 طائرات عسكرية إلى السودان بأمر من السيسي

أعلنت القوات المسلحة المصرية إرسال 4 طائرات عسكرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأقلعت أربع طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين.من جانبه، أعرب الجانب السودانى عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا للوقوف بجانبها فى أوقات المحن والشدائد، مؤكدا على أهمية تلك المساعدات فى مساندة قطاع الصحة السوداني.